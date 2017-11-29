Туреччина обміняла Чийгоза та Умерова на російських агентів - ЗМІ

Турецький уряд обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

Про це в середу, 29 листопада, повідомив турецький телеканал Haberturkіз посиланням на судові документи, передає Deutsche Welle.

Росіяни Олександр Смирнов та Юрій Анісімов були арештовані в Туреччині в квітні 2016 року.

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Їх звинувачували в плануванні вбивств чеченських дисидентів і донедавна тримали під вартою в Туреччині.

Нагадаємо, Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в аннексованому Криму, російська влада звільнила 25 жовтня. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза і Умерова було досягнуто під час останньої зустрічі президента Турецької республіки Реджепа Тайіпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.

У Держдумі Росії стверджують, що з проханням про помилування лідерів кримськотатарського руху Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза до президента Володимира Путіна звертався муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв.