“Юліну тисячу” отримає лише 1 із 70 вкладників Ощадбанку СРСР?

Компенсацію за знеціненими вкладами в Ощадбанку СРСР в 2009 році отримає приблизно кожна сімдесята людина з тих, хто включений до реєстру вкладників. Такого висновку дійшли фахівці Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента, повідомляє прес-служба голови держави.

Йдеться про постанову уряду від 22 травня 2009 року «Про виплату в 2009 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, та в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов`язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР».

У Головній службі соціально-економічного розвитку СП звернули увагу, що ця постанова передбачає здійснити у 2009 році виплату за цими напрямами на загальну суму 250 млн. гривень. Водночас на виплату компенсацій у розмірі 1 тис. гривень саме по знецінених заощадженнях, вкладеним в Ощадний банк СРСР, з усіх виділених 250 млн. буде спрямовано лише 87 млн. гривень.

У СП нагадують, що в 2008 році для отримання компенсації зареєструвалися 12,8 млн. осіб. З них лише половина - 6,4 млн. осіб - отримали належні їм компенсації в межах 1 тис. гривень. Для того, щоб задовольнити решту вкладників, потрібно від 5,8 до 6,4 млрд. гривень, зробили висновок у Секретаріаті.

Виходячи з цього, в 2009 році компенсацію отримає приблизно кожна сімдесята людина з тих, хто включений до реєстру вкладників.

Фахівці Головної служби соціально-економічного розвитку нагадали, що на початку минулого року очільник Уряду особисто закликала людей не стояти в чергах на вулиці, оскільки всі отримають гроші. Тепер прийнято рішення, що гроші нададуть у порядку черговості реєстрації. Тож, той, хто дослухався до звернення прем’єра і не пішов стояти в черзі, не отримає нічого взагалі.

Також у СП підрахували, що з 6,4 млн. осіб, які не отримали свої компенсації у 2008 році, гроші отримають лише 87 тисяч. Незрозуміла доля решти людей, що реєструвалися у 2008 році та продовжують реєструватися. Перший варіант - будуть продовжувати виплачувати кошти в порядку черговості й надалі. Якщо темпи виплат збережуться, то ті вкладники, які отримали свою тисячу у 2008 році, найближчі сімдесят років не отримають нічого - до моменту поки останній зареєстрований не одержить свою тисячу гривень. Другий варіант - наприклад, з наступного року від черговості відмовляться і будуть надавати компенсацію всім, хто зареєструвався. Виникає очевидна соціальна несправедливість щодо тих, хто не отримає нічого ні за 2008, ні за 2009 рік порівняно з тими, хто одержав компенсацію. Крім того, розмір компенсації «на всіх» при таких обсягах передбачених коштів складе 6,8 гривні на особу.

Таким чином, обіцянка виплачувати по 1 тис. гривень перетворюється на фарс, який в черговий раз підриває довіру до влади, резюмують у Секретаріаті Президента: “В ситуації, що склалася, найбільш чесним підходом було б оголошення для 12,9 млн. наших громадян щодо того, на що вони можуть розраховувати в питанні, яке було ключовим у виборчій кампанії провідної політичної сили”.