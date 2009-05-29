Апеляційний суд повернув до парламенту "біженця" з БЮТ

Сьогодні Донецький апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційні скарги БЮТ і Верховної Ради і залишив у силі постанову Луганського окружного адміністративного суду від 26 лютого 2009 року, якою було скасовано рішення ради і з`їзду БЮТ від 30 червня 2008 року про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря РИБАКОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі І.РИБАКОВА.

Цією постановою суд виніс остаточне рішення і підтвердив правомочність депутатських повноважень І.РИБАКОВА, додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2008 року народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ заявив про вихід з коаліції. Після цього міжпартійний з`їзд блоку позбавив його депутатського мандата.

У свою чергу, І.РИБАКОВ оскаржив у суді це рішення з`їзду.

26 лютого Луганський окружний адмінсуд визнав незаконними і протиправними і відмінив рішення міжпартійного з`їзду БЮТ і Ради БЮТ про дострокове припинення повноважень І.РИБАКОВА.