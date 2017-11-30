Porsche Cayenne та кредит на квартиру: що відомо про чиновницю ДМС, через яку влаштували "підставу" для НАБУ

Перший заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова починаючи з посади рядового держвиконавця в 1999 році, зуміла за короткий період часу пройти шлях до посади заступника начальника обласного відділу Державної виконавчої служби. Про це пише Центр протидії корупції (ЦПК).

Згодом Пімахова переїхала до Києва, де в 2007 році стала начальником одного з відділів Міністерства екології, а в 2011 очолила департамент Міграційної служби.

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У 2008 році вона взяла в кредит квартиру в Києві площею 69 квадратних метрів, яка їй обійшлася в 1 мільйон гривень, що за тодішнім курсом дорівнювало сумі в приблизно 200 000 доларів.

Як зазначає ЦПК, цей кредит Пімахова можливо, виплачує досі. "Підозрюємо, що з чималими труднощами, адже на шиї у Пімахової двоє дітей та чоловік, який за два роки не отримав жодних доходів", - пише ЦПК.

Також родина володіє автомобілем Porsche Cayenne.

Минулого року в декларації Пімахової з'явились апартаменти площею 120 квадратів в елітному ЖК "Ізумруд", записані на родичку чиновниці (вірогідно мати). Але при цьому, за весь 2016 рік Діна Пімахова заробила 131 тисячу гривень.

"Як при таких доходах утримувати сім'ю з 4 осіб та заправляти Porsche Cayenne - питання риторичне", - вважають в ЦПК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, у НАБУ заявили, що 29 листопада під час документування "одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям".

За інформацією НАБУ, посадовець міграційної служби неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.

Також у відомстві наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності "організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ".

У НАБУ висловили переконання, що "має місце спланована диверсія" проти працівників Бюро та САП, реалізована "СБУ та санкціонована генеральним прокурором України".

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара.

Посадовець повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї у довіру й почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак він продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ, затриманому під час спроби дати хабара, сьогодні оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) и ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України і висловив думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.