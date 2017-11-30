Скандал з обшуками в НАБУ: заступник голови ДМС заявила, що "самостійно" подала заяву до СБУ

Перший заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до Служби безпеки України щодо пропонування їй хабара.

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Про це посадовець повідомила на брифінгу, що транслював телеканал «112 Україна».

«Я абсолютно самостійно …, абсолютно ініціативно звернулася з відповідною заявою до СБУ, де зазначила, що мені як державному службовцю, як першому заступнику голови ДМС України запропоновано хабар представником іноземної інвестиційної компанії під назвою «Мобадала», чоловіком, який має установчі дані - Сергій Титенков, за незаконне сприяння у вирішенні незаконної легалізації іноземців на території України», - заявила Пімахова.

Вона зазначила, що «подавала заяву самостійно», не знаючи про те, що чоловік може бути пов’язаний з Національним антикорупційним бюро.

«Я абсолютно не знала, що він є представником або працівником НАБУ», - наголосила Пімахова.