Агенту НАБУ, який намагався дати хабар чиновниці, сьогодні оголосять про підозру

Агенту Національного антикорупційного бюро України, якого вчора затримали під час спроби дати хабара першому заступнику голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій, сьогодні оголосять про підозру. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

“В ході двомісячного контролю за підготовкою до провокації і давання хабара ми встановили, що до цього причетні ряд негласних штатних співробітників, а також офіційних працівників НАБУ. Всі вони будуть допитані. Агенту, який вчора був затриманий, сьогодні буде вручена підозру. Щодо того, чи буде така підозра (вручена) іншим, залежить від їхніх показів і від рішення слідчих”, - сказав він.

Луценко уточнив, що агенту НАБУ оголосять про підозру за статтями 370 (провокація хабара), а також 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України.

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Як заявив генпрокурор, під час розслідування можливої корупційної схеми у ДМСУ агент НАБУ пропонував чиновнику міграційної служби легалізувати перебування в Україні неіснуючих іноземних громадян.

«А вчора агента НАБУ затримали за спробу дати хабар у розмірі 15 тис. доларів, аби легалізувати перебування в Україні громадянина Ірану», - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, у НАБУ заявили, 29 листопада під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови ДМС оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара.

Також у НАБУ спростували інформацію ДПСУ про те, що "агент НАБУ" нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМСУ "великі суми хабарів".

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«Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України», - повідомили у Бюро.

Також у відомстві наголосили, з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія» проти працівників Бюро та САП, реалізована «СБУ та санкціонована генеральним прокурором України».

Своєю чергою сьогодні перший заступник голови ДМСУ Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара.

Посадовець повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї у довіру й почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак він продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.