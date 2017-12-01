В забороні "Сватів" не було гострої необхідності - Шкіряк

На думку радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, в забороні серіалу "Свати" в Україні не було гострої необхідності. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", передає ТСН.

"На моє глибоке переконання, якоїсь гострої необхідності в забороні серіалу, який знятий українськими художниками за українські гроші, не було", - сказав радник.

Шкіряк зазначив, що рішення СБУ заборонити в'їзд в Україну одному із "Сватів" Федору Добронравову було вірним. Більше того, радник підкреслив, що в цьому СБУ підтримали і творці серіалу.

Також він звернув увагу на те, що досі на українських каналах виходять серіали за участю акторів, які вже давно стали персонами нон-грата в нашій країні.

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"Наскільки я знаю, автори серіалу ставляться до цього абсолютно спокійно і, більш того, підтримують таку заборону. Але виникає певний дисонанс: на інших телеканалах, зокрема, на центральних йдуть відверто антиукраїнські серіали, де пропагується "радянська армія, де показують "героїчних" російських або радянських солдатів. І в цих серіалах беруть участь ті ж актори, яким заборонений в'їзд СБУ. Виникає питання: де в цій ситуації істина? Я переконаний, що потрібно виважено підходити до цих питань і ні в якому разі не намагатися рубати з плеча", - підсумував Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Державне агентство з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на всі сезони серіалу «Свати», знятого за участю російського актора Федора Добронравова, внесеного до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

22 листопада стало відомо, що СБУ прийняла рішення про заборону в'їзду строком на три роки російському акторові Добронравову.

За даними ЗМІ, студія "Квартал 95" припиняє роботу над телесеріалом "Свати".