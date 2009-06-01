Ульянченко сказала, кого рекомендує Тимошенко замість себе

Голова Секретаріату Президента Віра Ульянченко своїм наступником на посаді голови Київської облдержадміністрації бачить свого першого заступника в ОДА - Віктора Вакараша. Про це екс-губернатор Київщини заявила в інтерв’ю “Україні молодій”, повідомляє офіційний Інтернет-ресурс голови держави.

“Ми пропонуватимемо кандидатуру Вакараша Кабінету Міністрів, проситимемо підтримати, - заявила голова СП. - Цю людину шанують в області. Він професіонал, вміє працювати в команді - а команда там хороша. Мені здається, що задля збереження позитивних показників в області було б правильно підтримати саме цю кандидатуру”.

Ульянченко, як і багато експертів оцінює шанси Вакараша як найкращі.