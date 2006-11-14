Ющенко і Адамкус підписали спільну декларацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС підписали Спільну декларацію президентів України та Литви.

Як передає кореспондент УНІАН, також у рамках зустрічі двох президентів у Києві була підписана Угода про співробітництво у сфері розвитку державної служби і адміністративної реформи між Головним управлінням Державної служби України та Міністерством внутрішніх справ Литовської Республіки.

Від української сторони документ підписав начальник Головного управління Державної служби Тимофій МОТРЕНКО, від литовської – віце-міністр внутрішніх справ Литви Регімантас ЧУПАЙЛ.

Також підписані угоди про співробітництво на регіональному рівні. Зокрема, угоду між Черкаською облдержадміністрацією і Шауляйським повітом підписали голова Черкаської ОДА Олександр ЧЕРЕВКО та керівник Шауляйського повіту Альвідас ШЕДЖЮС; угоду про співробітництво між Львівською ОДА та Шауляйським повітом підписали голова Львівської ОДА Петро ОЛІЙНИК та керівник Шауляйського повіту.

Також підписана угода про співробітництво між Сумською ОДА та Тяльшайським повітом. Від Сумської ОДА її підписала губернатор Ніна ГАРКАВА, від литовської – керівник Тяльшайського повіту Ромуальдас ВАСІЛЯУСКАС.