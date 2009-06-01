Ющенко говорив зі Стельмахом і Наливайченком в аеропорту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та головою СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ проблеми корупції у банківській сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зустріч відбулась сьогодні вранці в аеропорту «Бориспіль» перед початком одноденного офіційного візиту глави держави до Ватикана.

Зустріч стала продовженням розмови про останні результати боротьби зі злочинами в банківській сфері, що відбулася у п`ятницю, йдеться у повідомленні прес-служби Президента.