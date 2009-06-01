БЮТ вимагає перенести розгляд антикризової програми: «нові обставини»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він сказав: «У нас ще є можливості удосконалити дану програму у зв’язку із проведеними нарадами та з новими обставинами».

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтримав цю пропозицію.

За його словами, «варто підтримати, щоб не просто розглядали програму і не мали жодного рішення».