БЮТ вимагає перенести розгляд антикризової програми: «нові обставини»
11:53, 01 червня 2009Політика
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Литвин підтримує
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Він сказав: «У нас ще є можливості удосконалити дану програму у зв’язку із проведеними нарадами та з новими обставинами».
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтримав цю пропозицію.
За його словами, «варто підтримати, щоб не просто розглядали програму і не мали жодного рішення».
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