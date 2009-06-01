Ющенко роздратував Литвина?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітатиме створення нової коаліції, якщо це покращить ефективність роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив постійний представник Президента у парламенті Ігор ПОПОВ сьогодні на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та комітетів ВР.

Він зауважив, що останнім часом дуже багато говориться про створення нової коаліції, і цього тижня всьому суспільству має бути надана остаточна відповідь.

«Якщо нова коаліція створюється для збільшення ефективності законотворчої роботи Верховної Ради, то, звичайно, Президент і суспільство привітають таке створення», - сказав І.ПОПОВ.

Він зауважив, що створення коаліції – це виключно компетенція парламенту. При цьому, додав І.ПОПОВ, якщо коаліція має намір вносити зміни до Конституції, то цей процес має відбуватися відкрито.

«Для мене очевидно, що Верховна Рада не піде на антиконституційні кроки, не буде додавати додаткові повноваження, не буде продовжувати конституційні терміни повноважень, на які вона обиралася», - сказав він.

І.ПОПОВ також нагадав, що Президент України два місяці тому вніс на розгляд Верховної Ради власний проект змін до Конституції і просить депутатів прискорити його розгляд.

Коментуючи заяву І.ПОПОВА, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зауважив, що, очевидно, Президента не влаштовує парламент, який працює.

«Його коаліція одна не влаштовує, друга, і все, що робиться у Верховній Раді, Президента не влаштовує», - вважає він.

Водночас, за словами В.ЛИТВИНА, для нього як для спікера є важливим припинення політичних війн і нормалізація роботи усіх гілок влади.