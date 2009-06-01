Ющенко: як мені відомо, нова коаліція практично створена

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що завтра в парламенті буде оголошено про створення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на брифінгу у Римі.

«Як я інформований, коаліція практично створена», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що вже навіть відома назва цієї коаліції, у якій, за його словами, йдеться про соборність.

Водночас, на думку Президента, найбільшою інтригою цього процесу залишається мета домовленостей про створення коаліції.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що парламентська коаліція має базуватись на засадах, передбачених Конституцією України. За його словами, політичні сили у складі коаліції мають дбати «не про те, як розділити серед двох людей місію на 15 років уперед», а про формування демократичної європейської держави. При цьому В.ЮЩЕНКО переконаний, що це буде складне, навіть «утопічне завдання для цих людей».

Він нагадав, що політичні сили, які зараз домовляються, більше року заперечували факт ведення відповідних переговорів, однак насправді, за словами Президента, було створено «надсекретну групу», представники якої домовлялися по створення нової коаліції.

В.ЮЩЕНКО заявив, що справжньою метою створення нової коаліції є внесення змін до Конституції України, зокрема, скасування прямих виборів Президента.

«Це є загроза демократичним цінностям, проголошення антиєвропейського курсу України», - заявив глава держави.

В.ЮЩЕНКО додав, що у разі ухвалення такого рішення, його можна буде назвати не інакше як конституційний переворот.

В.ЮЩЕНКО ще раз зазначив, що, очевидно, у вівторок в парламенті буде оголошено про створення нової коаліції і внесено відповідну коаліційну угоду, однак закликав усіх все-таки дочекатись розвитку подій.

*** Напередодні ЗМІ повідомляли, що Партія регіонів та БЮТ домовилися про створення нової коаліції.