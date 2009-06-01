Ющенко: коли говоримо про Ватикан, то звертаємось до нашого духовного світу

19:24, 01 червня 2009
Політика
1298

Президент запросив Папу в Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив Папу Римського БЕНЕДИКТА XVI відвідати Україну з офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що у ході зустрічі з БЕНЕДИКТОМ XVI вони пригадали візит Папи Римського Іоанна Павла II в Україну у 2001 році. За словами Президента України, той візит був знаковим.

На переконання В.ЮЩЕНКА, «такі візити скріпляють духовні стосунки між людьми».

Сьогодні під час зустрічі Президент України і Папа Римський обговорили необхідність християнської єдності і толерантності міжконфесійних відносин.

На брифінгу у Римі В.ЮЩЕНКО нагадав, що його сьогоднішній візит є першим офіційним візитом Президента України до Ватикана, і тому має важливе історичне значення.

За словами В.ЮЩЕНКА, «коли ми говоримо про Ватикан, то звертаємось, перш за все, до нашого духовного світу».

Він зазначив: «Україна може вважатися гарним прикладом того, як у рамках однієї держави уживається багато конфесій».

Президент зауважив, що його розмова з Папою Римським фокусувалася навколо християнської єдності, зокрема, необхідності толерантних міжконфесійних відносин. Україна у цьому сенсі має право голосу, вважає В.ЮЩЕНКО, і є гарним прикладом для багатьох суспільств.

За словами В.ЮЩЕНКА, серед інших тем було обговорено міжконфесійні стосунки віруючих східного обряду, подолання міжконфесійних протиріч.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter