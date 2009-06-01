Ющенко про Європу, християнство, Голодомор і позитивну атмосферу

Україна високо цінує рівень довіри та відкритості, притаманний відносинам з Ватиканом, і готова й надалі докладати максимальних зусиль заради збереження цієї позитивної атмосфери у відносинах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це глава держави Віктор ЮЩЕНКО наголосив під час зустрічі з Державним секретарем Ватикана кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що між Україною та Апостольською столицею існують сталі зв`язки, нагадавши, що у березні цього року виповнилося 90 років заснуванню дипломатичної місії Української Народної Республіки при Святому Престолі.

В.ЮЩЕНКО і Т.БЕРТОНЕ також порушили тему європейської інтеграції України. Курс України на європейську інтеграцію залишається незмінним і є одним із пріоритетів зовнішньої політики нашої держави. Президент зауважив при цьому, що в Україні високо цінують підтримку Ватикана на цьому напрямі, висловивши сподівання, що Святий Престол й надалі залишатиметься нашим щирим союзником у цій справі.

«Християнський вимір національної ідентичності українців нерозривно пов`язаний з усвідомленням нашої приналежності до європейського цивілізаційного простору», - зазначив глава Української держави.

Окремої уваги на зустрічі було приділено співпраці України з Ватиканом у рамках міжнародних організацій.

Президент України під час зустрічі також висловив вдячність за постійну підтримку Ватиканом ініціатив нашої держави щодо міжнародного визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні.

На зустрічі також було позитивно відзначено активізацію двосторонньої співпраці з Ватиканом у культурно-гуманітарній сфері.

З українського боку участь у зустрічі взяли т.в.о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ та заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.