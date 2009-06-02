Обама пообіцяв Франції допомогу у пошуку зниклого літака

Продовжується міжнародна пошукова операція з визначення місця катастрофи зниклого учора над Атлантичним океаном Аеробуса А330 із 216 пасажирами та 12 членами екіпажу на борту.

Як повідомляє газета Le Mond, сьогодні вночі два літаки військово-повітряних сил Бразилії за допомогою спеціального обладнання здійснювали пошук ймовірного місця катастрофи літака Аеробус А330-200 компанії Air France, що зник учора над Атлантикою.

На сьогодні встановлено, що пасажирський літак зник з екранів радарів над Атлантичним океаном на відстані 1,1 тис. км від північно-східного узбережжя Бразилії, не долетівши близько 100 км до повітряного простору африканської країни Сенегал.

У свою чергу, офіційний Париж звернувся до Сполучених Штатів Америки з проханням про надання допомоги в пошуку зниклого літака. Президент США Барак ОБАМА сьогодні в інтерв’ю французькому телебаченню запевнив, що його країна надасть Франції усю необхідну допомогу.

Загалом у міжнародній пошуковій операції беруть участь шість літаків, два гелікоптери та три кораблі від бразильської сторони; Франція надіслала у район пошуку два літаки-розвідники. Від США участь у пошуку беруть літак спостереження, у стані готовності перебуває пошуково-рятувальна команда.

Як заявив сьогодні міністр транспорту Франції Жан-Луі БОРЛУ, якщо рідні та близькі пасажирів зниклого Аеробуса побажають, щоб їх доставили до місця катастрофи в Атлантичному океані, то це буде зроблено.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня зранку над Атлантикою зник Аеробус А 330-200 із 216 пасажирами та 12 членами екіпажу на борту, що здійснював переліт за маршрутом Ріо-де-Жанейро – Париж.

Літак долав грозову зону з сильною турбулентністю. О 5.00 за київським часом було отримано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі лайнера.

На борту літака були переважно громадяни Бразилії, а також французи і німці. За попередніми даними Міністерства закордонних справ України, українців на борту зниклого Аеробуса не було.