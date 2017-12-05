На Костьольній у Києві прихильники Саакашвілі розбирають бруківку

На вулиці Костьольній у Києві прихильники колишнього екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі розбирають бруківку.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбувається за кордоном Національної гвардії, з боку Європейської площі.

Також прихильники Саакашвілі складають шини, дерева та сміттєвий бак, таким чином перекриваючи рух.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.