У центрі Києва прихильники Саакашвілі ламають паркан і знову будують барикади

У центрі столиці, біля вулиць Костьольна та Трьохсвятительська прихильники екс-голови Одеської ОДА, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі ламають паркан та знову будують барикади.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти виламують дерев’яний паркан, яким огороджений парк Володимирська гірка.

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Вони складають уламки на розі вулиць Костьольна та Трьохсвятительська, таким чином перекриваючи дорогу.

Разом з тим правоохоронці намагаються завадити цьому і забрати з проїжджої частини елементи виламаного паркану. При цьому відбуваються сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Також поліцейські намагаються звільнити заблоковану машинами проїжджу частину на перехресті Костьольної та Трьохсвятительської.

У бік цього перехрестя час від часу рухається автівка, у якій, за даними активістів, перебуває Саакашвілі.

Наразі на Трьохсвятительській перебуває близько 1000 правоохоронців і кілька сотень активістів. Сутички між ними тривають у кількох місцях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.