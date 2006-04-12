Бутейко представить цільовий план Україна-НАТО на 2006 рік

14 квітня об 11.00 у Прес-клубі МЗС України відбудеться презентація Цільового плану на 2006 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО за участю голови Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО, першого заступника міністра закордонних справ України Антона БУТЕЙКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, Цільовий план Україна-НАТО на 2006 рік розміщений на веб-сторінці МЗС України за адресою: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/5563.htm