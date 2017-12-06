На боротьбу з Росією припадає 70% роботи: Грицак розповів про втрати СБУ за час конфлікту на Донбасі

Служба безпеки України 70% робочого часу спрямовує на протидію російській гібридній агресії проти України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу з трибуни Верховної Ради України заявив голова СБУ Василь Грицак. "Близько 70% нашого робочого часу і зусиль ми спрямовуємо на протидію російській гібридній агресії проти України та локалізації діяльності її спеціальних служб. Хочу акцентувати вашу увагу, що навіть зараз у ці хвилини в зоні АТО перебуває більше 900 співробітників Служби безпеки", - сказав він.

Також Грицак поінформував, що з часу проведення АТО на Донбасі 23 співробітники СБУ загинули, а більше 100 - дістали поранення.