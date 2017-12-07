Представництво ЄС закликало відмовитися від розгляду законопроекту про "вбивство" антикорупційних органів

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало відмовитися від розгляду законопроекту про можливість зняття керівників антикорупційних органів.

Про це йдеться у повідомленні Представництва Євросоюзу у мікроблозі Twitter.

"Законопроект №7362, який дозволяє звільняти директора НАБУ та голів антикорупційних органів суперечить боротьбі України з корупцією, реформам та Плану дій щодо візової лібералізації. Від проект закону потрібно відмовитися. Україна повинна зміцнити і не послаблювати антикорупційні органи", - наголосили європейські дипломати.

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Як повідомляв УНІАН, вчора на сайті Верховної Ради з'явився проект закону №7362 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю. У пояснювальній записці сказано, що законопроект передбачає право парламенту розглядати питання щодо висловлення недовіри керівництву НАБУ та іншим органам.

"Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне бюро України» та передбачити право Верховної Ради України розглядати питання щодо висловлення недовіри керівництву вищезазначених органів", - йдеться у пояснювальній записці.

У тексті закону пропонується внести зміни до ряду законів щодо можливості "висловлення недовіри Директору Державного бюро розслідувань, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору Національного антикорупційного бюро України, члену Національного агентства з питань запобігання корупції".

Сьогодні народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм повідомив, що законопроект про можливість звільнення глав новостворених антикорупційних органів знято з порядку денного.