Посольство США нагадало владі України про необхідність створення Антикорупційного суду

Посольство США нагадало про необхідність створення Антикорупційного суду в Україні. Про це йдеться у повідомленні Посольства США у мікроблозі Twitter.

Читайте такожПорошенко висунув ультиматум щодо Антикорупційного суду"Чекаємо подальших кроків України у створенні антикорупційного суду у відповідності до рекомендації Венеціанської комісії", - завили американські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня у Національному антикорупційному бюро України наголосили, що створення Вищого антикорупційного суду дозволить вирішити проблему із затягуванням судових розглядів.

Сьогодні президент Петро Порошенко анонсував внесення власного законопроекту про Антикорупційний суд, якщо у Верховній Раді до початку наступного тижня не буде прогресу з цього питання.

8 листопада Порошенко надіслав голові Верховної Ради Андрію Парубію листа з пропозицією вжити передбачених регламентом ВР заходів для відкликання законопроекту № 6011 «Про антикорупційні суди», а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету ВР утворити робочу групу з напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

За словами глави держави, подання та реєстрація нового законопроекту про Антикорупційний суд є неможливими через законопроект № 6011, який все ще залишається включеним до порядку денного сесії ВР попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати.

9 листопада парламент тричі голосував за відкликання законопроекту «Про антикорупційні суди» з порядку денного сесії, проте безуспішно.

У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні повинно стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.