Transparency International застерігає українську владу від знищення антикорупційної реформи

Transparency International закликає Верховну Раду України не голосувати за проект постанови про відкликання з посади голови Комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва та за проект Закону України № 7362, який дозволить парламенту простою більшістю голосів висловлювати недовіру керівникам антикорупційних органів.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Transparency International Ukraine.

На думку організації, прийняття такого законопроекту означатиме повний демонтаж антикорупційної реформи, що розпочалася у 2014 році, а також нівелювання будь-яких намагань боротьби з корупцією в Україні.

Transparency International переконана, що голосування за відкликання з посади голови Комітету Єгора Соболєва є помстою деяких представників влади за його активні дії щодо захисту Національного антикорупційного бюро України та його спроби не дати зупинити антикорупційну реформу.

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"Саме завдяки старанням Єгора Соболєва вдалося відстояти інституційну незалежність НАБУ та НАЗК, створено Раду громадських експертиз при Комітеті, що забезпечує антикорупційну експертизу законодавства", - йдеться в повідомленні.

Водночас, представництво Transparency International в Україні наголошує, що відкликання Голови комітету з посади можливе лише після розгляду проекту відповідної постанови під час засідання комітету, чого зроблено не було.

Також у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону України № 7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю", який направлено на розгляд Комітету з питань запобігання та протидії корупції.

"Вказаним законопроектом вносяться зміни до декількох законів, які надають можливість парламенту висловити недовіру директору НАБУ, керівнику САП, директору ДБР, члену НАЗК, що матиме наслідком відставку з посади вказаних осіб. Окрім того, вказані особи відтепер можуть бути звільнені не тільки у зв’язку з вчиненням злочину, але й адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією", - зазначили в TI.

На думку Transparency International, вказані законодавчі зміни ставлять новостворені антикорупційні органи "під повний контроль органів влади України та означають втрату ними незалежності у своїй діяльності". "Це, в свою чергу, матиме наслідком повний демонтаж антикорупційної реформи в України та припинення справжньої боротьби з корупцією у нашій з вами державі", - наголосили в TI.

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В ТІ нагадали, що антикорупційні здобутки України стали основною передумовою здобуття Україною безвізового режиму, і зупинення антикорупційної реформи може мати наслідком припинення дії безвізового режиму з Європейським Союзом.

ТІ Україна уже звернулася до міжнародних партнерів з проханням закликати українську владу припинити деструкцію антикорупційної реформи. "Так, зокрема, в спільній заяві міжнародної коаліції громадських організацій на Міжнародному форумі з повернення активів, що відбувається зараз у м. Вашингтоні, США, наявний заклик до Генеральної прокуратури України припинити вчиняти тиск на Національне антикорупційне бюро України", - йдеться в повідомленні.

ТІ Україна закликає українську владу припинити контрпродуктивні дії зі знищення незалежності антикорупційних органів в Україні. Припинення боротьби з корупцією матиме значні негативні наслідки для економічного відновлення та інтеграції України у європейське співтовариство.