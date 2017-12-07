Клімкін розповів про зустрічі з Тіллерсоном і Волкером на Раді міністрів ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон обговорили подальший тиск на Російську Федерацію в контексті майбутніх нових санкцій.

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Про це Клімкін повідомив у своєму відеоблозі, розповідаючи про участь у заходах в рамках 24-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Міністр назвав зустріч з Тіллерсоном "класною" за атмосферою.

"Багато питань обговорили про те, що ми робимо разом з ним і (спецпредставником Держдепартаменту США з питань України) Куртом Волкером щодо просування (миротворчої) місії, що робити далі, як далі будувати тиск на Росію, в тому числі й в контексті реалізації нових американських санкцій. Багато різних ідей. Працюємо далі", - заявив Клімкін.

Він також поінформував, що обговорив з Тіллерсоном реалізацію реформ в Україні.

"І, звичайно, обговорили необхідність послідовного продовження реформ в Україні, про підтримку цих реформ з боку Сполучених Штатів, і про те, що необхідно далі просуватися у справі створення ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні, оскільки без цього успіх реформ неможливий. Неможливий успіх України як європейського і демократичного проекту, і Сполучені Штати нам будуть однозначно в цьому й надалі допомагати", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Клімкін повідомив, що Міністерство фінансів США у січні підготує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи.