Клімкін на Раді міністрів ОБСЄ у Відні: Росія повинна заплатити Україні компенсацію за агресію
Росія повинна залишити тимчасово окупований Крим та компенсувати шкоду, яку вона завдала українцям, українській землі та інфраструктурі, наголосив Клімкін.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Росія повинна заплатити Україні компенсацію за агресію. Про це він сказав під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, який транслювався на сайті організації.
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Він наголосив: "Чітко зрозуміло, що деокупація Криму стане єдиним шляхом для вирішення поточних проблем з правами людини та безпеки на півострові. Ми закликаємо до мирних скоординованих зусиль в рамках структури спеціальної платформи, ініційованої Україною", - заявив Клімкін.
Також він сказав, що шлях до миру на Донбасі викладений у Мінських угодах.
"Україна продемонструвала свою відданість досягнутим угодам завдяки практичним крокам. До цього часу, не було сигналу, що Росія коли-небудь мала намір дотримуватися її зобов'язань. Мінські зобов'язання Росії включають припинення вогню, виведення її військ та озброєння з території України і повернення контролю державного кордону українському уряду. Вона повинна залишити тимчасово окупований Крим та компенсувати шкоду, яку вона завдала українцям, українській землі та інфраструктурі", - наголосив Клімкін.