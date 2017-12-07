Клімкін на Раді міністрів ОБСЄ у Відні: Росія повинна заплатити Україні компенсацію за агресію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Росія повинна заплатити Україні компенсацію за агресію. Про це він сказав під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, який транслювався на сайті організації.

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Він наголосив: "Чітко зрозуміло, що деокупація Криму стане єдиним шляхом для вирішення поточних проблем з правами людини та безпеки на півострові. Ми закликаємо до мирних скоординованих зусиль в рамках структури спеціальної платформи, ініційованої Україною", - заявив Клімкін.

Також він сказав, що шлях до миру на Донбасі викладений у Мінських угодах.

"Україна продемонструвала свою відданість досягнутим угодам завдяки практичним крокам. До цього часу, не було сигналу, що Росія коли-небудь мала намір дотримуватися її зобов'язань. Мінські зобов'язання Росії включають припинення вогню, виведення її військ та озброєння з території України і повернення контролю державного кордону українському уряду. Вона повинна залишити тимчасово окупований Крим та компенсувати шкоду, яку вона завдала українцям, українській землі та інфраструктурі", - наголосив Клімкін.