Мер міста на Львівщині відсудив у заступниці 25 тисяч гривень за звинувачення у сексуальних домаганнях

У четвер, 7 грудня, Самбірський міськрайонний суд частково задовольнив позов міського голови Самбора Юрія Гамара до його екс-заступниці Наталії Зрем’як, яка звинувачувала його у спробі зґвалтування.

Як розповів ZAXID.NET Юрій Гамар, вона має виплатити йому 25 тис. грн моральної шкоди, а також спростувати поширену інформацію.

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«Є рішення суду, що пані Зрем’як має спростувати поширену нею неправдиву інформацію, що стосується моєї ділової репутації, гідності. Також вона має фінансово відшкодувати моральні збитки, юридичні витрати. Йдеться про 25 тис. грн, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що справа не у коштах, а у спростуванні у мас-медіа, де ця інформація поширювалась», – сказав Юрій Гамар.

Як зазначено у рішенні Самбірського міськрайонного суду, який оприлюднили у групі «Мій Самбір», Наталія Зрем’як має спростувати свої заяви про те, що Юрій Гамар намагався її зґвалтувати, протягом місяця після набрання рішення законної сили. До 12 грудня рішення суду може бути оскаржене у апеляційному порядку.

Наталія Зрем'як, будучи заступницею мера Самбора, звинуватила його у сексуальних домаганнях та спробі зґвалтування. За її словами, міський голова розлютився, побачивши у її звіті про соціально-політичну та економічну ситуацію у місті несхвальну характеристику його роботи.

«Це було йому некомфортно, він стрибнув, почав кричати, а потім в емоційному стані сказав мені роздягатися і лягати на диван», - стверджувала Наталія Зрем'як.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, конфлікт між Юрієм Гамарем та його заступницею триває вже майже рік. В серпні минулого року міський голова звільнив Наталію Зрем'як з посади своєї заступниці. За інформацією «Самбірської газети», у січні цього року жінка через суд поновилась на посаді. Це рішення пізніше підтримав і Апеляційний суд Львівської області, куди звернувся Гамар.