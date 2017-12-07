Парубій закрив засідання парламенту, завтра пленарного засідання не буде

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив засідання парламенту, завтра пленарне засідання не відбуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання було закрито близько 23.30.

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Перед цим Парубій поставив на голосування пропозицію працювати завтра не в пленарному режимі, а у комітетах та фракціях.

Пропозицію підтримав 231 народний депутат із 326, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент продовжив чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року, ухвалив держбюджет на 2018 рік та низку законів, необхідних для його збалансування, а також звільнив депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції.