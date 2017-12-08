"Уникнули силових дій і крові": Луценко розповів, де зараз перебуває Саакашвілі

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що затриманого у Києві Міхеїла Саакашвілі вже помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місцеперебування Саакашвілі на вул Відрадній міста Києва та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання", - йдеться в повідомленні.

За словами генпрокурора, плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу.

"Як і обіцяли, силовики зробили все, щоб уникнути крайніх силових дій і крові", - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ввечері, 8 грудня, силовики затримали екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

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Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора у сприянні учасникам злочинних організацій.