У центрі Києва проходить акція проти українських артистів-гастролерів в РФ (фото)

У центрі Києва, біля Палацу спорту, активісти Добровольчого руху ОУН проводять акцію під назвою "Ні" гастролям на крові", спрямована проти українських співаків, що відвідують Росію з концертами.

Як передає ТСН.ua, наразі акція триває мирно. Біля столичного палацу спорту, де відбувається нагородження M1 Music Award, зібралося до 20 осіб, що роздають листівки та тримають у руках постери з написами "это просто бизнес", "вы все не так поняли", "мы же братские народы" тощо.

На листівках вказані імена співаків та назви груп, які після початку воєнної агресії Росії виступали в РФ. Серед них Макс Барських, Mozgi, "Время и стекло" та Alekseev. Також вказано, де й коли ці артисти брали участь у російських концертних заходах.

"На четвертому році війни такі дії є неприпустимими і їх не можна назвати ніяк інакше, крім як гастролями на крові", - йдеться у повідомленні прес-центру Добровольчого руху ОУН.