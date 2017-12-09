У центрі Києва проходить акція проти українських артистів-гастролерів в РФ (фото)

19:06, 09 грудня 2017
Політика
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У Києві близько 20 активістів стоять під стінами Палацу спорту.

Активісти ОУН проти

У центрі Києва, біля Палацу спорту, активісти Добровольчого руху ОУН проводять акцію під назвою "Ні" гастролям на крові", спрямована проти українських співаків, що відвідують Росію з концертами.

Як передає ТСН.ua, наразі акція триває мирно. Біля столичного палацу спорту, де відбувається нагородження M1 Music Award, зібралося до 20 осіб, що роздають листівки та тримають у руках постери з написами "это просто бизнес", "вы все не так поняли", "мы же братские народы" тощо. 

Активісти ОУН проти

На листівках вказані імена співаків та назви груп, які після початку воєнної агресії Росії виступали в РФ. Серед них Макс Барських, Mozgi, "Время и стекло" та Alekseev. Також вказано, де й коли ці артисти брали участь у російських концертних заходах.

"На четвертому році війни такі дії є неприпустимими і їх не можна назвати ніяк інакше, крім як гастролями на крові", - йдеться у повідомленні прес-центру Добровольчого руху ОУН.

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Теги: #акція у Києві#російські зірки в Україні#виступи артистів у РФ#виступи в РФ