Угоду ПР і БЮТ вкрали з комп'ютера Тимошенко?

Службу безпеки України звинувачують в оприлюдненні секретних коаліційних домовленостей Партії регіонів і БЮТ. Про це, посилаючись на джерела, повідомляє газета "Сегодня".

На початку тижня в інтернеті з`явився докладний виклад коаліційних домовленостей БЮТ і Партії Регіонів. Зокрема, про розподіл посад. В обох фракціях це не викликало захоплення.

«Інформація була настільки точною, як то кажуть, до останньої коми, що стає відразу зрозумілим, що її міг «злити» в ЗМІ тільки той, хто має на руках проект домовленостей, — сказало джерело, близьке до переговорів. — В повному вигляді він є тільки у трьох осіб. У Віктора Януковича, але той комп`ютером не користується, і у нього текст був у роздрукованому вигляді. Другий екземпляр — в ноутбуку Бориса Колесникова, але той завжди з ним. Третій екземпляр — в кабмінівському комп`ютері Юлії Тимошенко. Висновок напрошується, що забрали інформацію саме з комп`ютера прем`єра. Ми обговорили це питання і дійшли висновку, що це могла зробити тільки СБУ. Якщо це так, то спецслужба просто вкрала інформацію і передала в пресу».

Прес-секретар розділу СБУ Марина Остапенко відреагувала на цю версію коротко: «Маячня! Спецслужба політикою не займається. І чутки не коментує». Але інформоване джерело в СБУ виявилося не таким категоричним, зазначає видання: «В принципі, ми не проти, навпаки, були б дуже раді мати такі круті можливості доступу до інформаційних систем. Проте зараз вони, на жаль, значно скромніші. Кажучи про даний випадок, — СБУ комп`ютери не зламувала, в чужі ноутбуки не вторгалася. Подібні розмови — неприваблива провокація з боку тих, хто їх поширює. Проте заперечувати, що ми маємо точні дані про переговори по ПРіБЮТ я не буду. Слава богу, є ще в Україні чесні люди — їм дякувати треба за високу свідомість».