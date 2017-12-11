Суд над Саакашвілі: прибула дружина опального політика, в'їзди до будівлі суду заблоковані автомобілями поліції (фото, відео)

Станом на 9:15 під Печерським судом, куди вранці привезли екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, збираються активісти. Наразі на місці близько 20 людей.

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За словами помічниці Саакашвілі Ірини Федоренко, наразі у суді присутня дружина екс-президента Грузії Сандра Рулофс, передає "Українська правда".

Суд оточили правоохоронці, їх близько 150 осіб. Два в'їзди до будівлі суду заблоковані автомобілями поліції.

Кілька автобусів Нацгвардії додатково стоять у дворі Київської адміністрації. На місці також два пожежних авто.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ. Прокурори проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.