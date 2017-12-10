Прихильники Саакашвілі прийшли до СІЗО на Аскольдовому провулку

Кілька сотень прихильників затриманого лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі підійшли до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку, де він утримується.

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Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувається на проїжджій частині вул. І. Мазепи, оскільки всі підходи та під'їзди до Аскольдового провулку перекриті правоохоронцями.

Зокрема, представники Нацполіції в бронежилетах та шоломах вишикувались у дві колони вздовж вул. І.Мазепи від будинку номер 3 до будинку номер 9.

Суміжні вулиці та сам провулок перекриті транспортом правоохоронців.

Під час ходи до СІЗО, коли учасники маршу проходили повз вулицю Банкову, прохід до Адміністрації президента посилено охоронявся. Учасники ходи скандували гасла "Імпічмент", "Банду геть", "Ганьба" та інші.

Наразі на вул. І.Мазепи. організатори акції та народні депутати виступають на даху автомобіля, яка обладнаний аудіо системою.

Учасники мітингу скандують "Свободу Саакашвілі" та "Волю Міші".

Крім того, правоохоронці заблокували вхід у магазин кондитерських виробів Roshen, який також знаходиться на вул. Мазепи, оскільки частина активістів була агресивно налаштована і намагалась зайти в магазин. У той же час, інша частина протестувальників просила не чіпати магазин та не влаштовувати провокацій.

У той же час, депутат Юрій Дерев'янко закликав не чіпати магазин.