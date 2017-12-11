Голова МЗС Литви назвав справу Саакашвілі "черговим тестом" для України

Затримання Міхеїла Саакашвілі – це внутрішня справа України, яка має бути вирішена законним шляхом, заявив у Брюсселі 11 грудня міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

«Що стосується Саакашвілі – то це внутрішня справа України і ми віримо й сподіваємося, що вона буде вирішена в законних рамках. Мої очікування від суду такі: ми сподіваємося, що судова система діятиме якнайкраще, так як це має бути в системі верховенства права», – наголосив Лінкявічус, передає Радіо Свобода.

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Голова литовського зовнішньополітичного відомства висловлює сподівання, що українська судова система пройде і це випробування.

«Це буде черговим тестом, але сподіваюся, питання вирішиться», – заявляє Лінкявичус, водночас зауважуючи, що нинішня ситуація у сфері боротьби з корупцією є викликом для України, рівноцінним російській агресії.

«Це дуже болюча справа для України і дуже важливий виклик. Поруч із агресією Росії щодо України, корупція там є ворогом номер два і навіть рівноцінною цій агресії», – вважає Лінкявичус.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня й доправили до слідчого ізолятора СБУ.

Прокурори проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.