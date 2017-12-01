В Європі є втома від зусиль щодо припинення російської агресії - Климпуш-Цинцадзе

В Європі є втома від зусиль щодо припинення російської агресії. Про таке в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу" повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте такожУ Раді Європи розглядають можливість скасування санкцій проти РФ

"Я переконана, що втома є, насамперед, від певної такої немочі через ті зусилля, які протягом цих років робив Європейський Союз, зокрема, щодо протидії російській агресії проти України, ну, на їхню думку. Це ми знаємо, що ми маємо менше втрат, ми пам'ятаємо Дебальцеве, як це було страшно, в яких кількостях гинули наші хлопці, і якщо нам вдається хоча б одне людське життя зберегти, то ми від того щасливі", – сказала вона.

"А для європейців дедалі більше в деяких країнах, деякі окремі політичні сили активно роздмухують питання тих фінансових втрат, які вони мають в зв'язку з тим, що продовжуються санкції, але вони нічого не дають. Як на мене, то є така певна, знаєте, маніпуляція, тому що втомлюватися потрібно було би від Росії", – зауважила Климпуш-Цинцадзе.