Україна приєдналася до санкцій ЄС проти "губернатора" Севастополя

Чорногорія, Албанія, Норвегія й Україна приєдналися до ухвалених раніше санкцій Євросоюзу проти так званого "губернатора Севастополя" Дмитра Овсяннікова.

Про це йдеться у заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, розміщеній на сайті Ради ЄС у понеділок, 11 грудня, передає Deutsche Welle.

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"Країни-кандидати Чорногорія й Албанія, а також країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, що входить у Європейський економічний простір, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради (ЄС, - Ред.)", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ці країни будуть забезпечувати відповідність їхньої національної політики рішенню Ради ЄС, а Євросоюз, своєю чергою, бере до відома це зобов'язання й схвалює його.

Як повідомляв УНІАН, ЄС вніс у санкційний список так званого губернатора Севастополя Дмитра Овсяннікова. Овсяннікову заборонено в'їзд на територію Євросоюзу та закрито доступ до банківської системи ЄС. У обґрунтуванні рішення вказано, що Овсянніков був обраний "губернатором Севастополя" на виборах 10 вересня 2017 року.

У ЄС нагадують, що в 2017 році Овсянніков виступав з публічними заявами на підтримку незаконної анексії Криму і Севастополя.