Порошенко: немає такої сили, що може порушити дух і волю українського воїна

Президент Петро Порошенко привітав військовослужбовців, працівників та ветеранів Сухопутних військ Збройних сил України з професійним святом. Про це йдеться у привітанні глави держави, оприлюдненому на його сайті.

Читайте такожПорошенко підписав закон про забезпечення житлом військових і сімей загиблих бійцівВін нагадав, що завдяки злагодженим та успішним діям військових частин Сухопутних військ було зупинено просування ворога у глиб території України та звільнено стратегічно важливі населені пункти — Маріуполь, Красний Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Дружківка, Сіверськ, Піски та інші.

«Навіки увійде в історію України подвиг «кіборгів» Донецького аеропорту, що перевершив славу трьохсот спартанців, незламність та нестримність «Чорної бригади», стійкість, мужність та непереможність усіх воїнів — піхотинців, танкістів та артилеристів, представників інших родів військ, бойового та матеріально-технічного забезпечення, які, щохвилини ризикуючи життям на «нулі», надійно стоять на захисті не тільки своєї Вітчизни, але й усієї демократичної Європи», - зазначив президент.

Він додав, що подвиг героїв, які віддали свої життя за незалежність країни, її мир та спокій, світле майбутнє українського народу вічно житиме в серцях українців та слугуватиме взірцем чесного, беззавітного служіння Батьківщині.

«Честь і слава воїнам-сухопутникам, які щоденно доводять - немає такої сили, що може порушити дух і волю українського воїна.

Вірю, що ваша висока професійність у поєднанні з потужною зброєю і військовою технікою й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності нашої держави», - наголосив Порошенко.

Він побажав військовим та їхнім родинам міцного здоров’я, щастя та добробуту, нових звершень в ім’я перемоги.