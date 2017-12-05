Верховна Рада сьогодні розгляне низку законопроектів щодо нацбезпеки та оборони

Сьогодні Верховна Рада України розгляне низку законопроектів щодо національної безпеки та оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з порядком денним, йдеться, зокрема, про законопроект, який стосується забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків під час проходження служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Першими ж питаннями сьогодні розглядатимуться законопроекти про ратифікації міжнародних угод.

Серед питань, які сьогодні розглядатимуться для включення до порядку денного сесії, - законопроект про дипломатичну службу та законопроект щодо доступу Національного агентства з питань боротьби з корупцією до інформації, необхідної для реалізації його повноважень.

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Також сьогодні парламент розгляне деякі питання, що стосуються паливно-енергетичного комплексу, зокрема, законопроект щодо стабілізації діяльності ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз».

Пізніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що представник фракцій «Самопоміч» та «Батьківщина» не бажають замінити перерву на виступ, тому в роботі парламенту оголошено 30-хвилинну перерву.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР закликав голів фракцій зібратися на «коротку нараду».

Він також нагадав, що регламент ВР забороняє розміщення плакатів в сесійній залі.

В сесійній залі перед президією розміщено плакат: «Ні розпродажу української землі».

Парубій висловив сподівання, що після перерви цього плакату не буде.

Крім того, спікер парламенту закликав всіх народних депутатів об 11 годині прибути в сесійну залу.

Як відомо, фракція «Батьківщина» наполягає на тому, що було розглянуто питання щодо продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Вони хочуть, щоб даний законопроект був проголосований сьогодні в парламенті.