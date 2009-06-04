Ющенко звинувачує Тимошенко та Януковича у замаху на демократію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав ексклюзивний коментар щодо поточної політичної ситуації в країні телеканалу «1+1».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, говорячи про можливу коаліцію між Партією регіонів та БЮТ, В.ЮЩЕНКО сказав: «Мета цієї політичної «сделки» полягає в тому, закріпити на ближчі 10 років в Україні владу прем`єр-міністра за ТИМОШЕНКО, але при цьому дати гарантію Віктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ, що він буде на цей же термін Президентом України... МЕДВЕДЧУК стоїть за цим процесом як гарант одної з країн... Це конституційний переворот, це замах на українську демократію».

Перша частина коментарю вийде в ефір сьогодні, 4 червня, о 19.30 в програмі «ТСН», друга - в неділю, 7 червня, о 19.30 в програмі «ТСН-тиждень».