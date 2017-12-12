Джемілєв: Путін видав Чийгоза і Умерова в обмін на бандитів, які вбили журналіста

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв зазначає, що поки Крим окупований Росією, права людей там неможливо захистити.

Читайте такожТуреччина обміняла Чийгоза та Умерова на російських агентів - ЗМІЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу щодо направлення прокурору Міжнародного кримінального суду перших інформаційних повідомлень про порушення прав власності в окупованому Криму і примусове переміщення громадян України з півострова.

Говорячи про можливі форми захисту прав людей в окупованому Росією Криму, Джемілєв зазначив, що "це неможливо".

"Поки там існує окупація, жодні заходи не можуть захистити права людей", - вважає депутат.

Він нагадав, що Росія не дозволяє представникам незалежних міжнародних організацій відвідувати окупований Крим, а дозволяє лише тим, з ким є домовленість, що вони напишуть потрібний для Росії висновок.

"Не дозволяє постійне перебування там офісів міжнародних організацій, у тому числі, Верховного комісаріату у справах національних меншин ОБСЄ. І якщо пропускає якісь делегації, то лише на порушення українського законодавства, тобто, через Москву", - сказав парламентарій.

Також, говорячи про визволення заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, Джемілєв нагадав, що "було багато розмов, що нібито починатиметься якась лібералізація, Путін зробив гуманний крок".

"А насправді, виявилося зовсім інше: цих людей Ердоган (президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган) обміняв на двох бандитів, які вбили редактора сайту "Кавказ-центр", - сказав депутат і додав, що через кілька днів після цього було заарештовано ще 4-х кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії за обвинуваченням в організації масових заворушень на території півострова.

27 вересня суд анексованого Криму визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії, засудив його до двох років колонії-поселення і заборонив на два роки займатися громадською діяльністю.

25 жовтня Росія видала Чийгоза і Умерова турецькій стороні, 27 жовтня їх доставили в Україну.

За інформацією телеканалу Haberturk, який посилається на судові документи, турецький уряд обміняв Умерова і Чийгоза на двох громадян Росії.

Зокрема, Олександр Смирнов і Юрій Анісімов були арештовані в Туреччині в квітні 2016 року за обвинуваченням у плануванні вбивств чеченських дисидентів. За даними каналу, прокурор звернувся до стамбульського суду з проханням звільнити двох російських агентів у рамках прийнятого в серпні указу, який дає президенту право обмінювати або видавати іншим країнам іноземних громадян, що тримаються в турецьких в'язницях.

Адміністратор сайту "Кавказ-центр" Абдулвахід Едільгерієв був розстріляний 1 листопада 2015 року в Стамбулі.