Саакашвілі пояснив, як оплачує розкішний пентхаус у Києві (відео)

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі у перший день на волі після кількох днів в ізоляторі тимчасового тримання довго відсипався. У цьому він зізнався журналістам.

Сьогодні він вийшов зі свого пентхаусу на Костьольній близько першої години дня. Побачив камеру й, попри водія в авто, який від ранку чекав його у салоні, вирішив пішки пройтися до свого офісу. Він розташований за кілометр ходьби, передає ТСН.

З пентхаусу на Костьольній Саакашвілі вивозили спецпризначенці під час затримання, туди ж він повернувся б, якби суд задовільнив клопотання прокуратури про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Опальний політик пояснив, звідки гроші на оренду дорогого житла.

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Сусіди лідера "Руху нових сил" кажуть, що він її орендує вже кілька років, тому журналісти поцікавилися, звідки він бере гроші на неї.

"Абсолютна брехня, що вони кажуть, що шість тисяч доларів щомісяця. Я плачу тільки за комуналку і мінімальні якісь речі. А там є обмін технічний між моїми друзями, які мене підтримують, і самим власником", - стверджує Саакашвілі.

Він запевняє, що платить частину, але це "точно не шість тисяч".

"Скільки – це моя справа. У мене немає більше будинків і хоромів, і палаців. І я мрію про те, щоб мати свій власний маленький будинок у Києві. Але поки що його немає", - нарікає опальний політик.

Раніше журналісти дізналися, що останнім часом опальний політик орендував розкішний пентхаус на два поверхи, площею 252 квадратних метри з автономною системою опалення та кондиціюванням.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Печерський районний суд міста Києва відмовив у запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту для екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.