Саакашвілі розповів про свою охорону

Зранку у квартиру до лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі заходили соратник Давід Сакварелідзе, а згодом - адвокат. Біля будинку чергують двоє неговірких активістів.

Під час спроби журналістів дізнатися у них, чи не виходив Саакашвілі, несподівано з’явився ще один чоловік, який поводився агресивно і не дозволяв знімати, передає ТСН.

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Після цього він сів в авто, яким зазвичай їздить сам політик або його дружина. Саакашвілі каже, що це все – його підтримка з табору, а не охоронці. Більше того, запевняє, що він їм не платить.

"Вони з табору. Вчора, коли вони пішли за мною, я їх спитав, хто вони такі. А вони: ми вас, ну, не охороняємо, але хочемо переконатися, що ви нормально дійшли. Вони мене довели. І не знаю, чи вони залишилися, чи інші прийшли. Але те, що люди чергують – це так нещодавно почалося", - стверджує опальний політик.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Печерський районний суд міста Києва відмовив у запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту для екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.