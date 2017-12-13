Корбан повернувся з Ізраїлю до України

Підприємець та екс-голова партії "УКРОП" Геннадій Корбан повернувся до України. Про це написав у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Він повернувся. Мій найкращий друг. [...] Я завжди знав, що це станеться. Знав навіть тоді, коли було зовсім нестерпно...", - написав Філатов.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був заарештований 31 жовтня 2015 року за підозрою в створенні організованого злочинного угруповання. У червні 2016 року з дозволу суду він поїхав на лікування до Ізраїлю. Справу Корбана вів суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус. Цей суддя згодом був викритий на хабарництві та зараз перебуває в Молдові, затягуючи процес повернення до України.