Слідство по злочинах проти Майдану завершене на 80% - Луценко

Основні справи нижчої ланки виконавців злочинів проти Майдану практично завершені. Середню і вищу ланку, яка втекла, наразі можливо засудити лише заочно.

Про це ефірі телеканалу ZIK заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Справа Майдану є справою номер один, в ній є два великих блоки. Перший з них, притягнення до відповідальності людей, які є на території України, як правило це є рядові і середнього рівня виконавці злочинного наказу про розстріли мирних людей на Майдані. Усіх, кого вдалося встановити, затримати, пред’явити обвинувачення знаходяться в судах, їх 280. Вдумайтесь. В різних кваліфікаціях. Середня і вища ланка, як вам відомо, втекла до Москви і подекуди на тимчасово окуповану територію", - зазначає генпрокурор.

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Окрім цього, Луценко додав, що у справах Януковича, Захарченка, Якименка закінчили слідство щодо державної зради і суд дав дозвіл на їх заочне засудження.

"Це означає, що вже наступного року за розстріл Майдану почнеться процес і над цими трьома. Також завершено слідство, ми отримали, або чекаємо останньої відповіді з суду щодо Азарова, Арбузова, Ставицького, Клюєвих і десятки інших людей. Таким чином, я можу сказати, що основні справи Майдану і щодо виконавців і організаторів слідство завершене на 80%. Безумовно, ще є чим займатися і кожен керівник слідства звичайно хоче більше підлеглих, але в мене в головному слідчому управлінні 150 слідчих. Ми також не можемо 3 роки тримати людей тільки на цих справах", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розслідування більшості кримінальних проваджень щодо злочинів проти учасників акцій Євромайдану у 2013-2014 роках завершено.