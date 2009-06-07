У БЮТ вже кажуть, що Тимошенко попереджали, а вона не чула

Таємні переговори БЮТ з Партією регіонів про зміни до Конституції і створення широкої коаліції були помилкою прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Відповідну заяву зробив народний депутат України від БЮТ Геннадій ЗАДИРКО.

“Від самого початку я був послідовним противником будь-якого об’єднання Блоку Юлії Тимошенко з Партією регіонів. На зборах фракції БЮТ у п’ятницю я вкотре попереджав Юлію ТИМОШЕНКО про неприпустимість підкилимного переформатування Конституції і зміни конституційного ладу в державі, не порадившись перед тим з народом”, - цитує депутата його прес-служба.

За словами Г.ЗАДИРКА, він неодноразово наголошував, що “наші виборці не зрозуміють і не підтримають ні “ширки” з Партією регіонів, ні перенесення виборів Президента в парламент”.

“Більше того, я припускав, що Партія регіонів втягнула БЮТ у ці переговори якраз задля компрометації опонентів, а закінчиться все традиційним “кидаловом” з боку “донецьких”, - зазначив бютівець і поскаржився: “На жаль, лідер політичної сили, до складу якої я входжу, не почула цих аргументів: у неї інші радники. Відмова Віктора ЯНУКОВИЧА від створення широкої коаліції в нинішньому парламенті, я переконаний, має під собою саме ті причини, які я намагався донести до лідера БЮТ”.

Г.ЗАДИРКО переконаний, що “БЮТ зазнав непоправних іміджевих втрат і підірвав довіру до себе з боку власних виборців”

“Переговори про коаліцію з ПР були стратегічною помилкою моєї політичної сили. Хоч як прикро це усвідомлювати, вона матиме для БЮТ далекосяжні наслідки”, - підсумував депутат.