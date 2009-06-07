Яценюк вважає, що Янукович ухвалив правильне рішення

Народний депутат України, лідер «Фронту змін», Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив правильне рішення, заявивши про вихід з переговорного процесу з БЮТ.

Про це він заявив на телеканалі ТВІ в неділю ввечері.

За його словами, «незважаючи на те, що В.ЯНУКОВИЧ мій політичний опонент і конкурент, але тут я можу чітко сказати, що він ухвалив правильне тверде рішення».

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що нинішні події (йдеться про заяву ЯНУКОВИЧА – УНІАН) « це точка неповернення».

«Ми йдемо в чітку, жорстку президентську кампанію», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він додав, що вже відомі кандидати в президенти.

До ситуації навколо переговорів про внесення змін в Конституцію і про створення коаліції, на думку А.ЯЦЕНЮКА, «всі проявилися».

«У мене порада окремим політикам, які теж хочуть балотуватися в президенти, хто на президента, хто ще кудись – в танк з памперсом йти не треба», - уточнив політик.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні «політичне небо прояснішало, і це дуже важливо, що нарешті ми поставили крапку».

«Не можна вкрасти країну, адже хотіли фактично вкрасти країну, тому що хтось не вірив у те, що він буде президентом або хтось не хотів брати участь у виборчій кампанії», - сказав лідер «Фронту змін».

Він визнав, що нині серйозною проблемою є фінансування президентської кампанії.

За його словами, три-чотири людини, які володіють величезними фінансами, не хотіли фінансувати виборчу кампанію і тому хотіли переписати Конституцію.

«Ті речі, які неприродні, вони неприродно починаються, але природно закінчуються», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.