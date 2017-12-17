Учасників маршу за імпічмент закликали будувати "символічні барикади" під ВР (відео)

Учасників мітингу "Марш за імпічмент", організованого Міхеілом Саакашвілі, закликають йти на площу Конституції і будувати "маленькі барикардки".

Про це зі сцени мітингу на Майдані Незалежності заявив один зі спікерів, пише ТСН.ua.

Він зазначив, що це будуть "маленькі символічні барикадки", які вони мають використати у вівторок, коли вимагатимуть від депутатів прийняти закон про імпічмент.

Читайте такожУ Києві прихильники Саакашвілі вийшли на черговий марш за імпічмент (наживо)

Нагадаємо, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі запропонував президенту Петру Порошенку помиритися. Повідомляється, що Саакашвілі передав Порошенкові лише листа, очної зустрічі у них не було.

Зауважимо, що раніше поліція затримала Саакашвілі пізно ввечері 8 грудня і відвезла в ізолятор СБУ в Аскольдовому провулку. Проте ввечері 11 грудня Печерський райсуд Києва відпустив політика на волю без жодних умов. Суд відмовив прокурорам у клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

18 грудня, в понеділок, Саакашвілі викликали на перший допит.