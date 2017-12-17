Саакашвілі написав листа Порошенку з пропозицією примирення

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі написав приватного листа президенту Петру Порошенку з пропозицією примирення.

Таку інформацію підтвердив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко у facebook.

Гриценко закликав прихильників Саакашвілі не докоряти йому через цей крок і враховувати ситуацію в якій він опинився.

"Приватний лист від Саакашвілі Президенту України, його заява про необхідність переговорів з Порошенком в інтересах країни, публічний заклик вийти на черговий марш, у якому вже жодного разу не згадується прізвище Порошенка, натомість критика адресується узагальнено "владі" - такі кроки Михайла виявилися несподіваними для багатьох із його прихильників, які вбачали в Саакашвілі потужний таран, який от-от знесе разом з кріслом "баригу на Банковій", - написав Гриценко.

"Погодьтеся, Михайлові важко, надзвичайно важко. Звідси і зриви, і помилки, і завищено-неадекватні оцінки настроїв у країні, яку Михайло вважає тепер рідною, але об’єктивно він ще далекий від її глибокого розуміння", - висловив свою думку політик.

Прес-служба Саакашвілі не відповіла на запит "Української правди" щодо зазначеного листа. Адміністрація президента також проігнорувала запит.

Як повідомлялось, раніше Саакашвілі заявив, що готовий йти на переговори з президентом України Петром Порошенком.

Водночас він повоторив заклик вийти на черговий "Марш за імпічмент" та перерахував низку питань у переговорах з усіма політичними суб'єктами, включно з Банковою, у яких, за його словами, не може бути жодних компромісів.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

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Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт та відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

15 грудня Генпрокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

Акції за участю Саакашвілі у Києві почалися 17 жовтня. Кожної неділі під Верховною Радою проходить віче, а кілька тижнів поспіль - "Марш за імпічмент", оскільки учасники акції вимагали від влади ухвалити закон про імпічмент та антикорупційний суд до 3 грудня, але закони прийнято не було.