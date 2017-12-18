Геращенко закликала Раду виступити із заявою щодо засудження подій біля Жовтневого палацу

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Ірина Геращенко закликає Верховну Раду України виступити із заявою, у якій засудити події, які відбулися напередодні, 17 грудня, у Києві під Міжнародним центром культури і мистецтв (колишній Жовтневий палац).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Геращенко зауважила, що під час учорашніх подій біля Жовтневого палацу “під загрозу було поставлено життя і здоров’я простих громадян України через, по суті, терористичні дії певних, в тому числі, і народних депутатів України, і інших так званих “політиків”.

“Я вважаю, що це та ситуація, яка потребує консолідованої заяви, політичної, від Верховної Ради України, що ми це засуджуємо”, - наголосила вона.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня учасники акції «Марш за імпічмент», одним із організаторів якої виступив лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі, намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб. Але на заваді їм стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

Саакашвілі закликав прихильників не піддаватися на провокації і заявив, що «насилля - це не наш шлях». Потім він звернувся до своїх прихильників із закликом йти до Верховної Ради.

Поліція відкрила кримінальні провадження: за ст. 15 ст. 341 (замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

В результаті сутичок з мітингувальниками постраждали 60 нацгвардійців, 15 з них – госпіталізовано.