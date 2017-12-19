Закон про визнання Росії агресором і визнання факту окупації повинен бути ухвалений - Яценюк

Закон про визнання Росії агресором і визнання факту окупації української території повинен бути ухвалений. Адже цей закон - в інтересах української держави.

Про це наголосив лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк у програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV у понеділок, 18 грудня.

Проект закону про деокупацію Донбасу, підкреслив він, передбачає юридичне визнання Росії не тільки як держави-агресора, а й як держави-окупанта: “Це тягне за собою міжнародно-правові наслідки для Російської Федерації.”

“Цей закон визначає дуже чіткий порядок підтвердження того, що Росія, яка начебто ратує за виконання Мінських домовленостей, виведе свої війська з української території. Мінські домовленості по-різному читають: там дуже чітко написано - Росія повинна забратися з української території, повністю вивести свої війська з території України і, найважливіше, - Україна повинна відновити контроль над українсько-російським державним кордоном”, - наголосив він.

Лідер “Народного фронту” підкреслив, що для того, аби Мінські домовленості було виконано, є єдиний механізм – “міжнародно-правовий тиск і визнання Росії як держави-агресора”.

“Також цей законопроект передбачає, що саме українська сторона буде встановлювати факт відсутності російських збройних сил”, - додав він.

Щодо дискусії про можливість ухвалення цього законопроекту в парламенті 21 грудня, Арсеній Яценюк підкреслив: “Думаю, що тут взагалі немає дискусії. Президент вніс цей законопроект. Ми як фракція «Народного фронту» ініціювали цей законопроект. Президентська фракція повинна підтримати його в найкоротші терміни”.

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Арсеній Яценюк додав, що ухвалення цього закону необхідне ще й тому, що визнання Росії окупантом національним законом “дає додаткові аргументи для західного світу не тільки вводити і продовжувати санкції, але й посилювати санкції по відношенню до російської сторони”.“Цей закон повинен бути прийнятий. Тому що цей закон в інтересах української держави”, - додав лідер “Народного фронту”.

“Зараз всі зволікання і брехня ідуть виключно від режиму Путіна і Російської Федерації” - сказав Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання, він підкреслив, що не чув жодного застереження щодо ухвалення закону про деокупацію від західних партнерів України: “(Законопроект) готовий до ухвалення. Не треба боятися Росії в прийнятті цього закону. Росія розуміє тільки силу”.

У відповідь на ще одне запитання лідер “Народного фронту” повідомив, що декілька разів мав розмову з Президентом Порошенком з цього питання: “Я не почув від Президента жодного заперечення. І це було б дивно, якби Президент заперечив факт окупації Росією української території. Це було б дивно, якби Президент заперечив факт російської військової агресії проти України. І це було б дивно, якби Президент виступив проти власного законопроекту. Думаю, Президенту треба поговорити з власною фракцією. Наша позиція залишається незмінною. Закон повинен бути прийнятий”.