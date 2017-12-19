Рада сьогодні розгляне низку питань ПЕК та законопроекти, що стосуються соцзахисту осіб з інвалідністю (онлайн)

Сьогодні Верховна Рада має розглянути для включення до порядку денного сесії законопроект про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та законопроект про внесення змін до розділу «Прикінцевих положень» Кримінального процесуального кодексу щодо набрання чинності окремих положень.

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Як передає кореспондент УНІАН, першими питаннями сьогодні депутати розглядатимуть законопроекти, що стосуються соціального захисту осіб з інвалідністю та встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції.

Серед іншого, також депутати сьогодні розглянуть низку питань паливно-енергетичного комплексу.

Також розглядатиметься законопроект про Дисциплінарний статут Національної поліції України.

Крім того, депутати планують перейменувати низку сіл та присудити премії і стипендії від парламенту молодим вченим і педагогам.